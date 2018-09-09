Реклама в Фейсбуке и Твиттер

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок145 просмотров

Необходимо правильно настроить рекламную кампанию на результат в конверсиях (онлайн продажи услуги).

Целевая группа - фотографы

Страны - запад

7 лет назад
maximzu
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров