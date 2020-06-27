Работа с аккаунтом инстаграмм. Посмотр и редактирование записей. Общение с пользователями.
SMM Instagram, ведение аккаунта
Добрый день, Дарья!
Я ищу человека, кто может грамотно вести мой инстаграмм на английском языке.
Если вы располагаете временем, мы могли бы коротко поговорить?
Спасибо!
Ирина
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)38 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна реклама продуктов в соц.сети VK. Заработок по выполненной работе будет зависеть по большей части от Вас и Ваших навыков, потолка нет. Подробнее обсудим в сообщениях.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добавить просмотры на youtubeСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать 10-15 шаблонов для постов в инстаграм. Есть логотип, надо разработать стиль публикаций.Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать страницу ВКонтакте. Цель создания- рейтинг Автошкол. Численностью подписчиков не менее 5000 чел., страница должна быть публичным сообществомСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна настроить события Facebook для таргетированой рекламыСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Привести клиентов на сайт. Источник трафика не интересует.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть Youtube канал об online экскурсиях (ежедневно проводятся прямые эфиры из разных мест планеты). Необходимо создать и запустить рекламную кампанию в Youtube на привлечение подписчиков и участников прямых эфиров. ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно таргетированную рекламу в Facebook + Instagram. Реклама не простая, а по конкретным пользователям (пользователи по № телефонам, а телефоны в файле), в ВК есть такая функция. Вопрос, можно ли так сделать ...Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Шахматная школа для детей и взрослых. У нас есть несколько направлений занятий: -Русский язык -Ментальная арифметика -ШахматыСоциальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт5 лет назад