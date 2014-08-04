Здравствуйте. Необходимо привлечение в группу живых людей, по таргетам: возраст, страна. + привлечение контактов из групп-саттелитов (список получит выбранный исполнитель). Жду информации по цене, срокам, а так же портфолио от ...
Вывести группу в ТОП
Есть группу. Необходимо её вывести в ТОП по поиску:
Пишите ваши цены и предложения. Рассмотрим.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Ежедневное размещение объявлений на Авито — от 30 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата — через WebMoneyСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Новая группа развлекательной тематики, а именно реалити-квест. Ищем человека для КОМПЛЕКСНОЙ работы над группой. В обязанности входит: Заполнение контентом, проведение конкурсов, акций, опросов. Коммуникации с аудиторией ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно добавить не менее 1000 пользователей ( реальных живых людей) по критериям пол, страна, город в группу. Вознаграждение 100$.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Ежедневное размещение объявлений на Авито - от 30 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата - через WebMoneyСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищем помощника соц. менеджера для продвижения в Одноклассниках, ВК, Моем мире. Работа достаточно простая, берем студентов у которых есть 2-3 свободного часа времени в день. Через месяц если будете ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $140
Ведение до 15 направленных инстаграм аккаунтом (заполнение до 5 фотографий в день, фоловинг и оценки других фотографий людей, работа с комментариями и общением) 5000 руб в месяц начало. При хорошем результате - ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Для продвижения проектов в соц сетях Нужен SMM специалист на постоянной основе. Все вопросы в личной переписке. Цена договорная. Работы много. Проекты : женская тематика, инфобизнес, иностранные языки, дом. Жду от ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Есть интернет-магазин брендовой одежды и обуви, интересует продвижение в соц. сетях. Ребят, сразу обозначу, подписчики аля "боты", "офферы" и тд не интересуют. В заявках хочу увидеть четкое понимание того, что нужно сделать, ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт11 лет назад