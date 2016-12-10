Мы ищем писателя, который сможет написать электронную книгу о кулинарии ("eBook") с качественными изображениями.Требования:Опыт написания книг.Опыт в готовке собственных блюд Возможность создания привлекательного контента с достаточным количеством творческого потенциала и опыта в кулинарииВозможность включать ...
Перевести 2 сочинения с русского на английский.Они небольшие.
Перевод 2 сочинений с русского на английский.Сами по себе небольшие каждое по 150 слов.
Привет, давно не писал тебе не было времени. Как у тебя дела? У меня все хорошо, после переезда в Лос Анджелес. Я завел много полезных знакомств. Так же я устроился на работу барменом. Место в котором я работаю находится далеко от моего дома поэтому мне приходится вставать пораньше, чтобы успеть. Каждую среду мы с друзьями ходим в кафе, и обсуждаем какие то свежие новости. Так же я записался на тренировку по американскому футболу. Меня давно привлекала эта играла. Так же я познакомился с милой девушкой. Я собираюсь приехать к вам на зимние каникулы. Надеюсь скоро увидимся.Неделю назад родители купили дом, и вот только сегодня мы решили отметить новоселье. Приехало много родственников. Вначале мы пошли показывать им дом. А так как он большой это заняло достаточно много времени. Потом мы пошли кушать. Мама приготовила много еды. Потом после ужина мы пошли гулять. Это было чудесно, мы играли в снежки, катались с горки, я почувствовал себя снова ребенком. Потом мы пошли смотреть на салют. Когда все пришли домой почти все были мокрые. Но нас согрел горячий чай. Сидели мы наверное до 12, и говорили обо всем. Потом пошли спать.
Плачу 150 рублей.Написать нужно простыми предложениями.
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