Перевести 2 сочинения с русского на английский.Они небольшие.

Перевод 2 сочинений с русского на английский.Сами по себе небольшие каждое по 150 слов.

Привет, давно не писал тебе не было времени. Как у тебя дела? У меня все хорошо, после переезда в Лос Анджелес. Я завел много полезных знакомств. Так же я устроился на работу барменом. Место в котором я работаю находится далеко от моего дома поэтому мне приходится вставать пораньше, чтобы успеть. Каждую среду мы с друзьями ходим в кафе, и обсуждаем какие то свежие новости. Так же я записался на тренировку по американскому футболу. Меня давно привлекала эта играла. Так же я познакомился с милой девушкой. Я собираюсь приехать к вам на зимние каникулы. Надеюсь скоро увидимся.Неделю назад родители купили дом, и вот только сегодня мы решили отметить новоселье. Приехало много родственников. Вначале мы пошли показывать им дом. А так как он большой это заняло достаточно много времени. Потом мы пошли кушать. Мама приготовила много еды. Потом после ужина мы пошли гулять. Это было чудесно, мы играли в снежки, катались с горки, я почувствовал себя снова ребенком. Потом мы пошли смотреть на салют. Когда все пришли домой почти все были мокрые. Но нас согрел горячий чай. Сидели мы наверное до 12, и говорили обо всем. Потом пошли спать.

Плачу 150 рублей.Написать нужно простыми предложениями.