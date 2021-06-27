Писатель/переводчик на английском языке

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт9 заявок1034 просмотра

В наше агентство Вeaute, которое уже более 9 лет на рынке, требуется человек с фантазией, умеющий четко выражать свои мысли.

Это - переводчики/писатели, которые активно помогают в общении между мужчинами и девушками, которые не знают английского языка.

В чем заключается работа:

  • создание текстов для презентации клиенток;
  • помощь в ведении корреспонденции на английском языке (письма или чаты);
  • отправка ежедневных отчетов о проделанной работе.
Всему этому вы бесплатно обучаетесь в течении первых 4 дней.

Что потребуется для работы:

  • знание английского языка (на уровне базовый или выше);
  • выполнение ежедневного рабочего минимума;
  • своевременная отправка отчетов;
  • исключительно ПК или ноутбук;
  • постоянное подключение к интернету.
Вся работа ведется в браузере и в наших ботах.

Оплата:

Производится на карту любого банка Украины, Qiwi. Заработок ведется на проценте, 40%. Выплаты можно получать ежедневно в течении первого месяца и, начиная со второго месяца, один раз в месяц.

График работы:

Свободный, работа занимает от 4 часов в сутки и выполняется в любое время суток. Занятость 5/7, два выходных можно брать рандомно в любой день недели.

Эта работа подойдет для тех, кто:

  • имеет желание и умеет составлять интересные рассказы (от 700 символов);
  • целеустремлен и имеет хорошую самодисциплину;
  • хочет стабильную работу, которая не зависит от условий карантина;
  • желает работать свободно без привязки к месту;
  • открыт к общению, свободен от комплексов и имеет широкое мировоззрение;
  • хочет зарабатывать больше указанных ставок.
Дополнительные инструкции

С чего начать.

Вы можете оставить свой отклик здесь или связаться с нами https://t.me/ladyCrafty или +380669064893, или оставьте заявку на нашем сайте http://beauteagency.tilda.ws/ . Сообщите о том, что желаете сотрудничать с нами, задайте интересующие вопросы и мы с радостью вам поможем стать частью нашего коллектива.

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