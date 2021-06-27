Писатель/переводчик на английском языке

В наше агентство Вeaute, которое уже более 9 лет на рынке, требуется человек с фантазией, умеющий четко выражать свои мысли.

Это - переводчики/писатели, которые активно помогают в общении между мужчинами и девушками, которые не знают английского языка.

В чем заключается работа:

создание текстов для презентации клиенток;

помощь в ведении корреспонденции на английском языке (письма или чаты);

отправка ежедневных отчетов о проделанной работе.

Всему этому вы бесплатно обучаетесь в течении первых 4 дней.

Что потребуется для работы:

знание английского языка (на уровне базовый или выше);

выполнение ежедневного рабочего минимума;

своевременная отправка отчетов;

исключительно ПК или ноутбук;

постоянное подключение к интернету.

Вся работа ведется в браузере и в наших ботах.

Оплата:

Производится на карту любого банка Украины, Qiwi. Заработок ведется на проценте, 40%. Выплаты можно получать ежедневно в течении первого месяца и, начиная со второго месяца, один раз в месяц.

График работы:

Свободный, работа занимает от 4 часов в сутки и выполняется в любое время суток. Занятость 5/7, два выходных можно брать рандомно в любой день недели.

Эта работа подойдет для тех, кто:

имеет желание и умеет составлять интересные рассказы (от 700 символов);

целеустремлен и имеет хорошую самодисциплину;

хочет стабильную работу, которая не зависит от условий карантина;

желает работать свободно без привязки к месту;

открыт к общению, свободен от комплексов и имеет широкое мировоззрение;

хочет зарабатывать больше указанных ставок.

Дополнительные инструкции

С чего начать.

Вы можете оставить свой отклик здесь или связаться с нами https://t.me/ladyCrafty или +380669064893, или оставьте заявку на нашем сайте http://beauteagency.tilda.ws/ . Сообщите о том, что желаете сотрудничать с нами, задайте интересующие вопросы и мы с радостью вам поможем стать частью нашего коллектива.