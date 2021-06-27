Я написал песню, но нужно ее доработать, чтобы сохранить рифму, но убрать лишние слова, местоимения, слова паразиты. Желательно, чтобы у вас был опыт с корректировкой песен, или написанием стихов на современном нелитературном ...
Писатель/переводчик на английском языке
В наше агентство Вeaute, которое уже более 9 лет на рынке, требуется человек с фантазией, умеющий четко выражать свои мысли.
Это - переводчики/писатели, которые активно помогают в общении между мужчинами и девушками, которые не знают английского языка.
В чем заключается работа:
- создание текстов для презентации клиенток;
- помощь в ведении корреспонденции на английском языке (письма или чаты);
- отправка ежедневных отчетов о проделанной работе.
Что потребуется для работы:
- знание английского языка (на уровне базовый или выше);
- выполнение ежедневного рабочего минимума;
- своевременная отправка отчетов;
- исключительно ПК или ноутбук;
- постоянное подключение к интернету.
Оплата:
Производится на карту любого банка Украины, Qiwi. Заработок ведется на проценте, 40%. Выплаты можно получать ежедневно в течении первого месяца и, начиная со второго месяца, один раз в месяц.
График работы:
Свободный, работа занимает от 4 часов в сутки и выполняется в любое время суток. Занятость 5/7, два выходных можно брать рандомно в любой день недели.
Эта работа подойдет для тех, кто:
- имеет желание и умеет составлять интересные рассказы (от 700 символов);
- целеустремлен и имеет хорошую самодисциплину;
- хочет стабильную работу, которая не зависит от условий карантина;
- желает работать свободно без привязки к месту;
- открыт к общению, свободен от комплексов и имеет широкое мировоззрение;
- хочет зарабатывать больше указанных ставок.
С чего начать.
Вы можете оставить свой отклик здесь или связаться с нами https://t.me/ladyCrafty или +380669064893, или оставьте заявку на нашем сайте http://beauteagency.tilda.ws/ . Сообщите о том, что желаете сотрудничать с нами, задайте интересующие вопросы и мы с радостью вам поможем стать частью нашего коллектива.
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