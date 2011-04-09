Приглашаем к сотрудничеству талантливых авторов

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт6 заявок667 просмотров
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Одно из крупнейших издательств России приглашает к сотрудничеству талантливых профессиональных писателей, имеющих опыт публикации своих произведений. Издательство специализируется главным образом на выпуске высококачественной учебной и популярной литературы.

Нам интересна следующая тематика:

- историческая литература;

- литература по спорту, фитнесу, медицине, психологии, воспитанию и развитию детей;

- литература по кинематографу, музыке, другим видам искусства;

- учебная литература по всем направлениям;

- книги о бизнесе, пиаре, маркетинге и т.д;

- научно-популярная, страноведческая литература.

Мы также готовы рассмотреть интересные предложения по любым темам и направлениям в рамках популярной литературы.

Главное - чтобы произведения были интересны, актуальны и написаны хорошим языком, с глубоким знанием темы. Мы печатаем книги, содержащие только новую и подлинную информацию.

Ждем от вас интересных предложений, тем, идей!

ВНИМАНИЕ: В настоящий момент особый интерес представляют для нас книги по компьютерной тематике, например – как создавать музыку и аранжировки на компьютере.

ВНИМАНИЕ: В настоящий момент особый интерес представляет для нас создание книг о Йоге, прежде всего для женщин.

ВНИМАНИЕ: К участию в проекте приглашаются только опытные авторы, издававшие свои книги по аналогичной тематике ранее.

Высокий стабильный гонорар, выплачиваемый полностью сразу же по выходу книги, 100% аналогичную прибыль со всех допечаток книги и высокое качество издания Ваших произведений гарантируем!

Присылайте свои предложения мне на почту- [email protected].

13 лет назад
andre333
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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