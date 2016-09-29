Стих на Новогоднюю Тематику

Сочинить стих на новогдюю темакику.

В стишке присутствуют ТРИ ключевых момента (они пронумерованы по ходу текста см. выше), их надо по смыслу сохранить:

1. В начале описывается место в снежном лесу и домик/изба/терем, которая там стоит. Можно еще добавить, что-то вроде «Морозный вечер, снег идет.. Луна светит, Речка бежит, Елка огоньками перед домом горит» В общем как на картинке.

2. Сообщается, что в домике «ТЕБЯ» ЖДЕТ или ЖИВЕТ Дед Мороз. Стих пишется для маленьких детей, в тексте к ребенку можно обращаться на ТЫ, в единственном числе. НЕ Вы (дети), а ТЫ (один ребенок).

3. Надо сделать подводку к началу рассказа, здесь это реализовано фразой: «Сейчас он улыбнется, И сказка для тебя начнется.», нужно что-то подобное.