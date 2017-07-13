Стихи-поздравления

Темы и количество стихов оговорены с исполнителем.
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поздравления с Новым годом - 10 стихов / по 8 строк каждый
* обязательно наличие подобных работ
цена - 2$ за поздравление (20$ за 10 стихов)
по одному поздравлению - подруге, другу, девушке, парню, сестре, брату, маме, папе, ребёнку, коллеге
в простой форме (не заумные формы/обороты), желательно прикольные с юмором (без откровенной пошлости)
по такой цене задания будут ещё (всего нужны будут около 100-150 поздравлений)
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