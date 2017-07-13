Стихи-поздравления

поздравления с Новым годом - 10 стихов / по 8 строк каждый

* обязательно наличие подобных работ

цена - 2$ за поздравление (20$ за 10 стихов)

по одному поздравлению - подруге, другу, девушке, парню, сестре, брату, маме, папе, ребёнку, коллеге

в простой форме (не заумные формы/обороты), желательно прикольные с юмором (без откровенной пошлости)

по такой цене задания будут ещё (всего нужны будут около 100-150 поздравлений)