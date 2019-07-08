Привет дорогие фрилансеры! Ищу креативного, в каком-то смысле, безбашенного, сценариста в жанре "комедия". Идея заключается в создании серии минутных или доминутных роликов (вайнов). Главным героем будет человек пожилого возраста, говоря простым языком - дед. Серии ...
Придумать сценарий для корпоративного видео.
Написать сценарий для корпоративного видео-ролика на тему "Жизнь компании". Длительность
видео примерно 3 минуты. Мы участвуем в конкурсе HR-бренд Беларуси www.hrpremia.by Для конкурса нам нужен сценарий видео-презентации о нашей компании.
Ролик должен состоять из двух частей, первая - знакомство с командой, вторая - процессы работы от момента заказа продукции до получения клиентом товара.
Все видео должно быть креативным, и немного с юмором.
Наша компания занимается оптовой и розничной торговлей кабельной и электротехнической продукции. Сайт компании www.bplelektro.by
Полное ТЗ смотрите в прикрепленном файле.
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