Придумать сценарий для корпоративного видео.

# 1 — $ 100

Написать сценарий для корпоративного видео-ролика на тему "Жизнь компании". Длительность

видео примерно 3 минуты. Мы участвуем в конкурсе HR-бренд Беларуси www.hrpremia.by Для конкурса нам нужен сценарий видео-презентации о нашей компании.

Ролик должен состоять из двух частей, первая - знакомство с командой, вторая - процессы работы от момента заказа продукции до получения клиентом товара.

Все видео должно быть креативным, и немного с юмором.

Наша компания занимается оптовой и розничной торговлей кабельной и электротехнической продукции. Сайт компании www.bplelektro.by

Полное ТЗ смотрите в прикрепленном файле.