Придумать сценарий для корпоративного видео.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт4 заявки482 просмотра
#1$100

Написать сценарий для корпоративного видео-ролика на тему "Жизнь компании". Длительность

видео примерно 3 минуты. Мы участвуем в конкурсе HR-бренд Беларуси www.hrpremia.by Для конкурса нам нужен сценарий видео-презентации о нашей компании.

Ролик должен состоять из двух частей, первая - знакомство с командой, вторая - процессы работы от момента заказа продукции до получения клиентом товара.

Все видео должно быть креативным, и немного с юмором.

Наша компания занимается оптовой и розничной торговлей кабельной и электротехнической продукции. Сайт компании www.bplelektro.by

Полное ТЗ смотрите в прикрепленном файле.

6 лет назад
tania_kelnik
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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