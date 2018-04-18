Составить текст для ютьюб канала по ico

Требуется аналитик, который хорошо разбирается в теме криптовалют и ico и может еженедельно находить информацию на русском и английском языке для выпуска ютьюб роликов

начните ответ с фразы "аналитик" и укажите

1 - в чем ваша экспертность в этой теме и какой опыт

2 - телеграм для связи