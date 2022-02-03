Сценарий для детективного квеста

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Требуется написание сценария детективного квеста. Квест функционирует в формате "квест в коробке": покупатель приобретает коробку с антуражными предметами в виде старых газетных вырезок, фотографий, личных дел потенциальных преступников, уликами и т.д., которые суммарно образовывают головоломки. Ко всему этому нужна захватывающая история, с присутствием мини-развязок и переворотов по ходу повествования и итоговой вау-концовкой. Аудитория 20-40 лет, квест в 90% случае разгадывается в командном формате 2-4 человека. Обязателен опыт участия в создании квест-комнат или написания сценариев для квестов или детективов. В случае успеха проекта возможно долгосрочной сотрудничество на постоянной основе.
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