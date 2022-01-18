Сценарий/текст для видео

Рабочее название: "Что такое форекс и как на нем заработать"

Критерии сценария:

- понятный и простой для усвоения на слух, речевой текст, это не должны быть тупо выборки из различных ..педий, сложные и малопонятные

- должен быть оригинальный текст, написанный именно вами и пропущенный через себя

- интересный и креативный, юмор приветствуется, сейчас скукотищи и шаблонки и так навалом

- речь средним темпом или чуть выше среднего в районе 15-20 минут, чтобы вы ориентировались на объем сценария

- на объяснение что такое форекс - до 30% времени, остальное время на то, как на нем заработать, причем качать в сторону трейдинга

- должна быть цепляющая статистика из проверенных источников, при этом превращать сценарий в статистический отчет не надо

В итоге должно быть так, чтобы даже любая бабушка с лавочки или маленький ребенок поняли и заинтересовались.

Но в целом целевая аудитория мужская от 35 и до совсем уж зрелых пенсионеров.

Цель ролика - дать интерес и пользу и тем самым привлечь подписчиков, а не напрямую продать какой-то продукт.

Требования к исполнителю:

- уметь креативно, интересно и полезно для слушателя писать речевые тексты и сценарии,

- иметь портфолио, чтобы доказать это

- быть плотно в теме финансовых рынков и трейдинга или уметь 80го уровня быстро и глубоко погружаться в любую, даже технически сложную тему

- ответственность, если берётесь, то обязательно доводите до конца в согласованные сроки

Для информации, далее по этому сценарию будет готовиться сам ролик, визуальные материалы, озвучка, монтаж, рендер, но это уже другая история и к этому заданию не относится.