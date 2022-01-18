Сценарий/текст для видео

Нужно ознакомится с личностью эксперта, продуктом, его пользой, цели, результата, воронкой запуска и последующей воронкой онлайн школы и на основе полученной информации составить сценарий прогрева для эксперта. Сценарий нужен не под один запуск, а на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рабочее название: "Что такое форекс и как на нем заработать"
Критерии сценария:
- понятный и простой для усвоения на слух, речевой текст, это не должны быть тупо выборки из различных ..педий, сложные и малопонятные
- должен быть оригинальный текст, написанный именно вами и пропущенный через себя
- интересный и креативный, юмор приветствуется, сейчас скукотищи и шаблонки и так навалом
- речь средним темпом или чуть выше среднего в районе 15-20 минут, чтобы вы ориентировались на объем сценария
- на объяснение что такое форекс - до 30% времени, остальное время на то, как на нем заработать, причем качать в сторону трейдинга
- должна быть цепляющая статистика из проверенных источников, при этом превращать сценарий в статистический отчет не надо
В итоге должно быть так, чтобы даже любая бабушка с лавочки или маленький ребенок поняли и заинтересовались.
Но в целом целевая аудитория мужская от 35 и до совсем уж зрелых пенсионеров.
Цель ролика - дать интерес и пользу и тем самым привлечь подписчиков, а не напрямую продать какой-то продукт.
Требования к исполнителю:
- уметь креативно, интересно и полезно для слушателя писать речевые тексты и сценарии,
- иметь портфолио, чтобы доказать это
- быть плотно в теме финансовых рынков и трейдинга или уметь 80го уровня быстро и глубоко погружаться в любую, даже технически сложную тему
- ответственность, если берётесь, то обязательно доводите до конца в согласованные сроки
Для информации, далее по этому сценарию будет готовиться сам ролик, визуальные материалы, озвучка, монтаж, рендер, но это уже другая история и к этому заданию не относится.
- Похожие заказы
- Сценарии2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача заключается в том что 4 барышни пьют чай и разговаривают между собой. Он должен уместится в 4-5 минут.Сценарии21 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо написать историю в рамках структуры визуальной новеллы (реплики, перечень персонажей с описанием, перечень и описания бэкграундов)Сценарии13 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу опытного сценариста для работы над сценарием короткого юмористического анимационного видеоролика для крупного ютуб-канала. Тематика канала - популярные детские компьютерные игры (Among US, Friday Night Funking, FNAF, Poppy Playtime). Средний хронометраж видеоролика - 3 минуты. ...Сценарии10 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
[table]Задача постоянная, вы должны писать по 3 сценария в неделю. Вам выдается список с фильмами, по которым вы пишете сценарии - краткие пересказы фильмов. Данные пересказы должны включать в себя: - знакомство с персонажами - описание смысла фильма - сам ...Сценарии38 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Сценарий социального ролика, возможно рекламного, на 1-2 минуты.Сценарии1 исполнительЗавершен2 года назад
Оплата за ваш труд договорная, прочитайте ТЗ и оцените сколько хотите получить за данную работу. Ищу современного сценариста раскадровщика для анимации на Ютуб. Необходимо иметь понимание трендов Ютуба, особенно в игровом направлении, иметь отношение ...Сценарии3 заявкиЗакрыт2 года назад
Привет, ищу сценариста писать короткий сюжет в 1 минуту, полторы, для ютуб канала детского анимационного жанра. 1 сценарий пишется в среднем 5-10 минут. Обязательно творческие люди, с креативных подходом и возможностью придумывать интересные сюжеты с ...Сценарии1 заявкаЗакрыт2 года назад
Всем привет!Ищем сценаристов готовых написать сценарий для комикса по нашим идеям Жанр абсурдная комедияРеференсы южный парк, Мистер Пиклз, Рик и МортиСценарии19 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен сценарист или несколько для создания юмористического сериала в соц сетях на тему отношений.Сценарии14 заявокЗакрыт2 года назад