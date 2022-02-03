Сценарий для ролика на Ютубе

Тема:

Свадьбы, что это такое, зачем они нужны и почему сейчас так много разводов!

1) Собрать инфу со ссылками на источники исторические, исследования, публикации в крупных СМИ о той или иной свадьбе.

2) Затем доработать под разговорный стиль человека который будет читать это в кадре.

Продолжительность ролика на 3-4 часа.

От вас глубокое знание темы.

Вы можете взяться только за пункт 1 или 2.

От вас цена/срок за каждый пункт. Если только один беретесь - какой?