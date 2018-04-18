Сценарий. Дубай. Тенденции развития.

Нужно создать сценарий для ролика в формате HUD ( примеры прилагаю).Проанализировать лучшие тенденции Эмиратов и прописать их в сценарии под анимированный ролик. В ролике компонуем видео, фото, 3д анимацию.Без озвучки, но текстовка должна быть читаема и очень мощная.Цель - Показать в ролике, что в Дубае рождается будущее. Самые востребованные отрасли Дубая - мед туризм, инвестиции, недвижна (нужно найти то, во что сегодня вкладывают в Дубае). 1 - 1.20 минута.Примерыhttps://www.youtube.com/watch?v=asZ2ST3Xzj4https://www.youtube.com/watch?v=lI52E_D_yCAhttps://www.youtube.com/watch?v=oI4B_rg_xh8