Сценарий. Дубай. Тенденции развития.

Необходим сценарий для интерактивного мультфильма. Отличие интерактивного мультфильма от обычного в том, что зритель должен выбирать действия и от его выбора зависит дальнейший сюжет. Может иметь несколько концовок. То есть нечто вроде яркой анимированной компьютерной ...
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Нужно создать сценарий для ролика в формате HUD ( примеры прилагаю).Проанализировать лучшие тенденции Эмиратов и прописать их в сценарии под анимированный ролик. В ролике компонуем видео, фото, 3д анимацию.Без озвучки, но текстовка должна быть читаема и очень мощная.Цель - Показать в ролике, что в Дубае рождается будущее. Самые востребованные отрасли Дубая - мед туризм, инвестиции, недвижна (нужно найти то, во что сегодня вкладывают в Дубае). 1 - 1.20 минута.Примерыhttps://www.youtube.com/watch?v=asZ2ST3Xzj4https://www.youtube.com/watch?v=lI52E_D_yCAhttps://www.youtube.com/watch?v=oI4B_rg_xh8
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