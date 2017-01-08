Сценарист текстового квеста

  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт6 заявок487 просмотров

Добрый день!

Ищем сценариста для написания тестового квеста.

Требуется придумать сюжет квеста и разложить в определенном формате для создания игры. 

Пример игры:

Google play - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.object17.ihoops

AppStore - https://itunes.apple.com/us/app/object-17/id1031002994?mt=8

Описание механики:

https://docs.google.com/document/d/1CzExdfCZXb2_Qs_RdW4IDFPWY7fH3R8qduP6tfgSUn4/edit

Задавайте вопросы)

8 лет назад
dentkach
Денис 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сценарий для короткого, ироничного ролика

    Ищу сценариста для написания сценария для короткого (10-15 секунд) юмористического видеоролика-заставки и 3-5 секунд видеоролика перебивки для канала YouTube. Что будет на канале - напишу в личку. Сам ролик будет в псевдо 3D стиле пример ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий для мультика

    $55

    Добрый день. Хочу заказать сценарий  для мультика. https://docs.google.com/document/d/1gVT1K9wDAQ0NGf5thtkv5LJuSEgyRIw75gtqFs8RTkE/edit?usp=sharing

    Сценарии3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать серию сценариев для видео в стиле Doodle

    Написать серию сценариев (22 штуки) для видео-зарисовок в стиле Doodle. Суть предстоящих видеозарисовок - презентовать компанию в целом, презентовать каждое из пяти направлений компании, а также презентовать каждую из 17 основных услуг. ...

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать сценарий по концепции

    Есть текст-концепция, нужно написать сценарий и прописать это в бланке-проекте. Допускаются изменения. Сценарий сделать насыщеннее, прописать видео, аудио ряд, анимацию, тайминг покадрово. Общий тайминг ролика 60 секунд. ...

    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий для короткометражного фильма.

    Делаем анимационную корометражку про супергероя. От вас требуется полностью придумать героя, его силы, написать сценарий. Если корометражка зайдет, будем полагать на дальнейшее сотрудничество.

    Сценарии1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание простых сценариев

    Кол-во. много В сьемке используются фигурки лего-конструктора (главные герои, техника и строения) Действующие лица (Бэтмен, дворецкий Альфред, Ельза (Ледяное сердце), снеговик Олаф, Человек Паук, Пилот космического истребителя Сопротивления (Звездные войны), Штурмовики (Звездные войны), ...

    Сценарии14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий для рисованного видеоролика

    $20

    Нужно сделать серию сценариев. Главная героиня невест и жених, также теща, свекровь. Акцент на свадебные русские традиции (например почему пьют из туфельки или воруют невесту на свадьбе). Идеи должны быть юморные, современные, но с уклоном ...

    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад