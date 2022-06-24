Необходимо протестировать телеграм-бота с 50 участниками: 40 мужчин и 10 женщин от 30 лет. Участники должны пройти несколько шагов в боте, дойти до этапа оплаты, но не оплачивать. После теста требуется заполнение анкеты в гугл-форме. Оплата за тест - 150 рублей на карту. Тест считается завершенным после отправки анкеты.
Для курса по тестированию написать урок по нагрузочному тестированию
Наш курс - https://vk.com/qakrotov.
Курс находится на платформе Антитренинги. Доступ к платформе-песочнице дадим. Как выглядят наши уроки - https://i.imgur.com/avOeUI3.png.
Для него нужно создать урок по нагрузочному тестированию. Формат урока: видео + текст + продумать ДЗ. Объем на ваш выбор. Инструменты на выбор, но скорее желателен Jmeter, как наиболее популярный и свободный для установки.
Учитывая, что это начинающие тестировщики, подать лучше максимально просто для восприятия и самое основное по теме (что это за вид тестирования и зачем нужен, как установить jmeter, как настроить потоки, как настроить анализаторы, как создавать скрипты) и будет супер круто, если в материале будут затронуты вопросы, которые задают тестерам на собеседованиях. От вас, разумеется, желателен опыт работы нагрузочником.
Заявки фрилансеров
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