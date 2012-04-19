Испытание сайта на прочность к взлому

Всем привет!

Нам сделали сайт, не особо сложный, даже простой я бы сказал!

С прошлыми сайта ми были частые проблемы, то и дело их кто-то ломает...

Нужно проверить сайт на прочность к взлому

Подробности по скайпу art2244