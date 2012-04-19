На сайте прописана переадресация в .htaccess, он размещен во всех папках, его невозможно удалить - он появляется снова! нужно почисить сайт. Сайт на джумле! Пишите цену и сроки? Потом рассказать мне где же ...
Испытание сайта на прочность к взлому
Всем привет!
Нам сделали сайт, не особо сложный, даже простой я бы сказал!
С прошлыми сайта ми были частые проблемы, то и дело их кто-то ломает...
Нужно проверить сайт на прочность к взлому
Подробности по скайпу art2244
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