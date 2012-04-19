Испытание сайта на прочность к взлому

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт3 заявки203 просмотра

Всем привет!

Нам сделали сайт, не особо сложный, даже простой я бы сказал!

С прошлыми сайта ми были частые проблемы, то и дело их кто-то ломает...

Нужно проверить сайт на прочность к взлому

Подробности по скайпу art2244

13 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров