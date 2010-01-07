Необходимо протестировать сайт и найти вирусы

Тестирование ПОЗавершен11 заявок324 просмотра
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Сайт www.istflaw.com был заблокирован гуглом по подозрению на вирусы. Самостоятельные попытки найти проблему не увенчались успехом. Все тесты показывают, что сайт чист. Тем не менее, диагностика гугла по прежнему находит "вредоносные скрипты"

Задача - найти "вредоносные скрипты" или доказать гуглу - что сайт безопасен.

14 лет назад
onoyko
Павел 
58 летГреция
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
63 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Remoddy
Никита 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Проверку сделал быстро и практически сразу нашел решение, над которым безуспешно бились несколько человек. Спасибо
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