Необходимо протестировать сайт и найти вирусы

Требуются специалисты для тестирования небольшой графической программы с предоставлением подробного отчёта. Требования к исполнителю: 1. Опыт работы с графическими редакторами. 2. Понимание основ обработки изображений. 3. Операционная система Windows - XP, Vista или Windows 7 на русском. 4. Опыт проведения ...
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Сайт www.istflaw.com был заблокирован гуглом по подозрению на вирусы. Самостоятельные попытки найти проблему не увенчались успехом. Все тесты показывают, что сайт чист. Тем не менее, диагностика гугла по прежнему находит "вредоносные скрипты"
Задача - найти "вредоносные скрипты" или доказать гуглу - что сайт безопасен.
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