Проверить корректность размещенного кода SAPE на 1 сайте. На сайте код установлен на всех страцицах, но в бирже виден только на главной. Необходимо проверить корректность кода на всех страницах где он размещен для добавления их ...
Необходимо тестирование форума
Необходим тестировщик на форум.
Проверить надо програмные средства, верстку, функционал, кросс-браузерность.
Бюджет определим в процессе беседы.
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