Нужно провести нагрузочное тестирование простого приложения

Тестирование ПОЗакрытнет заявок235 просмотров
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Добрый день! 

Мы разработали приложение, позволяющее контролировать одноразовые промокоды. 

При запросе вида http://api.adcome.ru:8080/getpromocode/alex2/QWERTY/fivepercent

Приложение выводит верхний код из списка, и убирает его.

Есть проблема - один из сервисов, обращающихся к приложению, дает таймаут 4 секунды. Я с этим случайно столкнулся. 

И теперь надо понять, при какой нагрузке наше приложение "отваливается". Целевая скорость обработки - 10.000 кодов в минуту.

Буду рад вопросам от опытных тестировщиков в личных сообщениях.

7 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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