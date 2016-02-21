Нужно оттестировать программу на win vista, 7, 8, 10, под обычным пользователем и под админом. Нужно использовать только операционные системы (виртуалки не подойдут). Составить отчет с замечаниями и ошибками. Протокол проверки ПО предоставлю
Нужно провести нагрузочное тестирование простого приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мы разработали приложение, позволяющее контролировать одноразовые промокоды.
При запросе вида http://api.adcome.ru:8080/getpromocode/alex2/QWERTY/fivepercent
Приложение выводит верхний код из списка, и убирает его.
Есть проблема - один из сервисов, обращающихся к приложению, дает таймаут 4 секунды. Я с этим случайно столкнулся.
И теперь надо понять, при какой нагрузке наше приложение "отваливается". Целевая скорость обработки - 10.000 кодов в минуту.
Буду рад вопросам от опытных тестировщиков в личных сообщениях.
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