Нужно провести нагрузочное тестирование простого приложения

Добрый день!

Мы разработали приложение, позволяющее контролировать одноразовые промокоды.

При запросе вида http://api.adcome.ru:8080/getpromocode/alex2/QWERTY/fivepercent

Приложение выводит верхний код из списка, и убирает его.

Есть проблема - один из сервисов, обращающихся к приложению, дает таймаут 4 секунды. Я с этим случайно столкнулся.

И теперь надо понять, при какой нагрузке наше приложение "отваливается". Целевая скорость обработки - 10.000 кодов в минуту.

Буду рад вопросам от опытных тестировщиков в личных сообщениях.