Проверка скриптов PHP/MySQL на уязвимости

Есть самописная CMS с применением PHP/MySQL и Ajax/jQuery. Функции CMS: личный профиль пользователя, обмен ЛС, добавление пользовательских статей на сайт, система внутренних и E-Mail уведомлений, комментарии на сайте и др. по мелочи. Необходимо протестировать данную CMS на предмет различных SQL-иньекций, подверженность взлому и т.п.

Чтобы повысить качество тестирования, можно в дальнейшем поработать в паре с моим веб-программистом, который полностью писал данную систему, т.е. он сможет сказать какие функции были использованы для фильтрации переменных приходящих из формы, как сохраняются файлы и т.п. Т.е. вначале вы можете протестировать в боевых условиях с позиции настоящего взломщика, а потом с той позиции, что вам уже будут известны способы фильтрации данных и вы можете попробовать поискать способы их обхода.

Жду ваших предложений с ценами, примерами работ и т.п.