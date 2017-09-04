Тестирование сборки приложения iOS , прохождение регистрации

Условия

Для участия в данном тестировании нужны граждане РФ, проживающие в данный момент на территории страны.

Интересуют владельцы iOS (начиная с 5)

Задача:

1. Скачать приложение

2. Пройти регистрацию через приложение и сайт.

3. Сделать скриншоты всех экранов (шагов регистрации) и сделать заметки, какие баги вы обнаружили, а также что на ваш взгляд можно было улучшить в плане экранов регистрации.

4. Зафиксировать общие время на регистрацию и время которое вы ожидали ответа оператора

Результаты:

1. Фиксация времени которое было затрачено на регистрацию

2. Скриншоты всех экранов мобильного приложения и сайта

3. Ваши предложения и пожелания по улучшению процесса регистрации и интерфейса системы