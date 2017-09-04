Нужна помощь опытного автотестировщика, который сможет написать тесты, покрывающие базовую функциональность на сайте: Примеры: 1) Cоздание аккаунта, логин пользователя, создание юзерпоста, комментирование юзерпоста. 2) Создания статьи на сайте, комментирование статьи на сайте, ...
Тестирование сборки приложения iOS , прохождение регистрации
Условия
Для участия в данном тестировании нужны граждане РФ, проживающие в данный момент на территории страны.
Интересуют владельцы iOS (начиная с 5)
Задача:
1. Скачать приложение
2. Пройти регистрацию через приложение и сайт.
3. Сделать скриншоты всех экранов (шагов регистрации) и сделать заметки, какие баги вы обнаружили, а также что на ваш взгляд можно было улучшить в плане экранов регистрации.
4. Зафиксировать общие время на регистрацию и время которое вы ожидали ответа оператора
Результаты:
1. Фиксация времени которое было затрачено на регистрацию
2. Скриншоты всех экранов мобильного приложения и сайта
3. Ваши предложения и пожелания по улучшению процесса регистрации и интерфейса системы
Заявки фрилансеров
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