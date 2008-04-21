Требуется проведение удаленного тестирования смс-сервисов с оператора ЕнисейТелеком. Суть работы состоит в том, чтобы отправить три смс на указанный номер. Предоплата стоимости смс (61 руб.), естественно, гарантируется. Для ...
Удаленное тестирование
Для проверки смс сервиса требуются абоненты оператора Мегафон следующих областей: Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области. Подробности по icq: 477-951-008
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Тестирование ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
ИТ компания ищет сотрудников для удаленной работы на должности "Тестировщик ПО". Работа по договору, на дому. График работы - индивидуальный. Оплата почасовая. От 3$ в час. Минимальная выработка - 30 часов в неделю. ...Тестирование ПО16 заявокЗакрыт17 лет назад
Для тестирования смс сервиса требуются абоненты оператора LIFE (Украина). Подробности по icq 477951008Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Для удаленного тестирования требуются абоненты следующих операторов Мегафон-Хабаровск; Мегафон - Центр - Северный филиал; Мегафон – Центр; Мегафон - Центр - Южный филиал; МТС – РеКом; МТС – Дальневосточный; МТС - МР Приволжский; МТС - ...Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Прикрепил ТЗ все предложения в icq#: 485796536 или на [email protected]Тестирование ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $10000
Компания ООО "Скорпион-Софт" приглашает провести тестирование разработанной нами системы противодействию вторжения IronWall. Оплата - 100$ за критическую уязвимость, 50$ - за потенциально опасную. В случае необходимости оформляем официальный договор. Все подробности по эл. почте ...Тестирование ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нам необходимо проверить работу сервисного номера 1310 с оператора «Мегафон». стоимость его 5$ - это по курсу оператора около 170 рублей. Скажите тестовый номер - предоплату Вам сделаю. Мне необходимо знать время отправки смс, время ...Тестирование ПО2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Обычное приложение с табличным представлением данных, формы ввода с контролами, справочники, поиск данных. Данных хранятся в базе данных. Необходимо тщательно протестировать и предоставить список багов.Тестирование ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Протестировать скрипт на наличие багов и исправить найденные.Предоставить полный список найденных и исправленных багов.Тестирование ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
ИТ компания ищет сотрудников для удаленной работы на должности "Тестировщик ПО". Работа по договору, на дому. График работы - индивидуальный. Оплата почасовая. От 3$ в час. Минимальная выработка - 30 часов в неделю. ...Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад