Исправить ошибку

$5
Тестирование сайтовЗавершен4 заявки177 просмотров
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На хостинге установлена Joomla 1.5 В админку вход - без проблемм, но вот сам сайт не отображается. Надо поправить. Думаю для спеца будет нетрудно, поэтому цену прошу писать реальную. Возможно дальнейшее сотрудничество.

14 лет назад
LiDow
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lancemanfv
Михаил 
28 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Отлично и быстро справился с работой. По ходу ответил на много вопросов. Рекомендую к сотрудничеству.
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