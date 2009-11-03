Требуется комплексный аудит безопасности сайта.

Есть сайт,написанный на Joomla. его взломали, поселили ифрейм вирус. сайт "лег". надо: человек разбирающийся в Joomla и который сделает сайт рабочим, доступным для посетителей и поисковиков http://rmes-project.com.ua - вот сайт бэкап не помог- копия хостера заражена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист способный провести комплексный всесторонний аудит вебсайта на Wordpress на предмет уязвимостей (действительных и потенциальных), с последующим устранением таковых. Сайт на виртуальном хостинге в Канаде. Есть подозрение на хак.
* Анализ выполнения CGI-скриптов на возможность получения несанкционированного доступа к данным
* Аудит исходного кода web-приложения
* Поиск существующих XSS, SQL injection и других уязвимостей
* Полное сканирование сайта, включая Javascript / AJAX приложения на выявление уязвимостей
* Анализ программного обеспечения сервера, под которым функционирует web-приложение
* Уверенность в том, что сайт устойчив к попыткам взлома и проникновения, сохранности конфиденциальных данных
$50
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