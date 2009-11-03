Требуется комплексный аудит безопасности сайта.

$50
Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Нужен специалист способный провести комплексный всесторонний аудит вебсайта на Wordpress на предмет уязвимостей (действительных и потенциальных), с последующим устранением таковых. Сайт на виртуальном хостинге в Канаде. Есть подозрение на хак.

* Анализ выполнения CGI-скриптов на возможность получения несанкционированного доступа к данным

* Аудит исходного кода web-приложения

* Поиск существующих XSS, SQL injection и других уязвимостей

* Полное сканирование сайта, включая Javascript / AJAX приложения на выявление уязвимостей

* Анализ программного обеспечения сервера, под которым функционирует web-приложение

* Уверенность в том, что сайт устойчив к попыткам взлома и проникновения, сохранности конфиденциальных данных

$50

14 лет назад
alexann73
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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