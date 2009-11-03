Протестить сайт на ошибки верстки и программиров.

Сайт http://awardsm.ho.ua/index.php

Сделан для замены существующего сайта (замена дизайна и замена системы управления). Сейчас находится на временном домене и хостинге.

Нужно протестировать верстку и програмирование. Проверить кроссбраузерность в основных браузерах. Указать подробно все выявленные моменты и предложить способы исправления ошибок.

Будем признательны за рекоммендации по улучшению внешнего вида сайта и навигации.

Победителем будет выбран тот, кто выявит максимальное количество ошибок и замечаний.

По возможности, указывайте сроки и стоимость за исправление ошибок, если сами сможете исправить.