Протестить сайт на ошибки верстки и программиров.

Есть сайт www.ukr-firma.com хостер пишет нагрузка большая. Сначала был на тарифе где 5% нагрузки на процессор, потом перешел на 10% нагрузки и сегодня опять написали что превышаю нагрузку больше 10%. В общем нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://awardsm.ho.ua/index.php
Сделан для замены существующего сайта (замена дизайна и замена системы управления). Сейчас находится на временном домене и хостинге.
Нужно протестировать верстку и програмирование. Проверить кроссбраузерность в основных браузерах. Указать подробно все выявленные моменты и предложить способы исправления ошибок.
Будем признательны за рекоммендации по улучшению внешнего вида сайта и навигации.
Победителем будет выбран тот, кто выявит максимальное количество ошибок и замечаний.
По возможности, указывайте сроки и стоимость за исправление ошибок, если сами сможете исправить.
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