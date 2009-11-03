Нагрузка на сайт

Есть сайт www.ukr-firma.com хостер пишет нагрузка большая. Сначала был на тарифе где 5% нагрузки на процессор, потом перешел на 10% нагрузки и сегодня опять написали что превышаю нагрузку больше 10%. В общем нужно разобраться в чем дело и исправить. Или может у кого есть сервер свой, чтоб попалам в аренду брать так сказать:)

Движок друпал.