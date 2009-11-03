Нагрузка на сайт

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Есть сайт www.ukr-firma.com хостер пишет нагрузка большая. Сначала был на тарифе где 5% нагрузки на процессор, потом перешел на 10% нагрузки и сегодня опять написали что превышаю нагрузку больше 10%. В общем нужно разобраться в чем дело и исправить. Или может у кого есть сервер свой, чтоб попалам в аренду брать так сказать:)

Движок друпал.

14 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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