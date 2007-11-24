Протестировать сайт

Нужна платная консультация специалиста по безопасности движков интернет магазинов....нужен совет (обоснованный) при выборе движка для интернет магазина. Koobi PRO v.6.25 ...или...X-Cart Gold v.4.4.xxxx насколько они отличаются в плане безопасности, дыры и возможности для взлома ...
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Безопасность, баги, мульти-браузерность, доступность, юзабилити, поисковая оптимизация/
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