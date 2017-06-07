Необходим развернутый юзабилити аудит сайта - интернет-магазин. Результат - отчет. Указать сроки и цену исполнения. Подавать заявку только с опытом подобной работы. Прикрепить пример отчета. Возможно несколько исполнителей к выбору, для создания наиболее полной картины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Протестировать сайт на удобство использования.
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