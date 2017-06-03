Не совсем стандартная доработка для ocStore 1.5.5.1.2

Здравствуйте.

Имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2

Требуется следующее:

Сделать так, чтобы некоторые категории магазина отображались сеткой, некоторые списком, а некоторые с шаблоном от карточки товара (то есть в такой категории будет только один товар).

При этом выбор способа отображения выбирался только администратором из админки, на витрине выбор отображения сейчас скрыт и так и должно остаться.

Ждем предложений по цене и срокам.

Спасибо.