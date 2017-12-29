Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2 Требуется следующее: Сделать так, чтобы некоторые категории магазина отображались сеткой, некоторые списком, а некоторые с шаблоном от карточки товара (то есть в такой категории будет только один товар). При этом выбор способа отображения выбирался ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим развернутый юзабилити аудит сайта - интернет-магазин.
Результат - отчет.
Указать сроки и цену исполнения.
Подавать заявку только с опытом подобной работы. Прикрепить пример отчета.
Возможно несколько исполнителей к выбору, для создания наиболее полной картины.
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