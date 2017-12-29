Юзабилити аудит сайта

Тестирование сайтовЗавершен15 заявок373 просмотра
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Необходим развернутый юзабилити аудит сайта - интернет-магазин.

Результат - отчет.

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Возможно несколько исполнителей к выбору, для создания наиболее полной картины.

6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Roosso
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Большое спасибо за сотрудничество. По аудиту было видно, что человек профессионал в области программирования и верстки сайта. Аудит предоставил со скринами ошибок и более того, предложил макеты исправленной верстки. Все замечания по делу. Самые приятные впечатления.
Быстро. Точно. По факту. Хорошо посотрудничали.
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