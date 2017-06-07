Помощь в обслуживание и модернизации сайта

Необходим развернутый юзабилити аудит сайта - интернет-магазин. Результат - отчет. Указать сроки и цену исполнения. Подавать заявку только с опытом подобной работы. Прикрепить пример отчета. Возможно несколько исполнителей к выбору, для создания наиболее полной картины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры
Есть сыроватый сайт (интернет-магазин) сделанный на движке PrestaShop (версия 1.6.1.3) которым по сути никто серьезно не занимался после создания.
Сейчас есть потребность в налаживании его нормальной работы
Что было замечено при тестировании работы на сайте.
Во-первых: По нему есть глюки. Он бывает висит, нет доступа к базе данных, во время работы с движком..когда вылаживаешь фотки есть глюки типа: не сохраняет изменения, сохраняет с раза 5го... не могу загрузить фотки товаров.
Эти все моменты нужно убрать. Нужна так сказать стабильная техподдержка, когда можно обратится за помощью и решить проблему оперативно.
Во вторых: хотелось бы как то улучшиь дизайн и что бы он стал более приятным.
В третих: нужна интеграция PrestaShop с 1с.
Итак:
На начальном этапе, нужно в первую очередь обеспечить стабильную работу сайта...(какой лучше хостинг посоветуете)...что бы хостинг-провайдер максимально быстро устранял всевозможные проблемы.
Нужна как я уже писал, помощь и консультации по мере возникновения технических проблем и работе на движке PrestaShop, которые я не могу решить сам.
Нужно понять возможно ли при минимальных вложениях улучшить старый сайт (по мере развития и выделения денег на данное направление будет более серьезный подход, но работать нужно уже сейчас)
Поддержа стабильного процесса интеграции PrestaShop с 1с
В общем такая картина, подробнее нужно обсуждать с каждым желающим.
Важный момент, для тех кто хочет откликнуться на заказ. При достижения договоренностей считаю единоверным и правильным решением заключить письменный договор на обслуживания сайта, что бы в будущем у нас не возникало между собой вопросов.
Спасибо, жду откликов желающих
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