Помощь в обслуживание и модернизации сайта

Здравствуйте уважаемые фрилансеры

Есть сыроватый сайт (интернет-магазин) сделанный на движке PrestaShop (версия 1.6.1.3) которым по сути никто серьезно не занимался после создания.

Сейчас есть потребность в налаживании его нормальной работы

Что было замечено при тестировании работы на сайте.

Во-первых: По нему есть глюки. Он бывает висит, нет доступа к базе данных, во время работы с движком..когда вылаживаешь фотки есть глюки типа: не сохраняет изменения, сохраняет с раза 5го... не могу загрузить фотки товаров.

Эти все моменты нужно убрать. Нужна так сказать стабильная техподдержка, когда можно обратится за помощью и решить проблему оперативно.

Во вторых: хотелось бы как то улучшиь дизайн и что бы он стал более приятным.

В третих: нужна интеграция PrestaShop с 1с.

Итак:

На начальном этапе, нужно в первую очередь обеспечить стабильную работу сайта...(какой лучше хостинг посоветуете)...что бы хостинг-провайдер максимально быстро устранял всевозможные проблемы.

Нужна как я уже писал, помощь и консультации по мере возникновения технических проблем и работе на движке PrestaShop, которые я не могу решить сам.

Нужно понять возможно ли при минимальных вложениях улучшить старый сайт (по мере развития и выделения денег на данное направление будет более серьезный подход, но работать нужно уже сейчас)

Поддержа стабильного процесса интеграции PrestaShop с 1с

В общем такая картина, подробнее нужно обсуждать с каждым желающим.

Важный момент, для тех кто хочет откликнуться на заказ. При достижения договоренностей считаю единоверным и правильным решением заключить письменный договор на обслуживания сайта, что бы в будущем у нас не возникало между собой вопросов.

Спасибо, жду откликов желающих