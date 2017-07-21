Анализ строительного сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть сайт строительной тематики: продажа срубов http://sibles-stroi.com.

Требуется анализ юзабилити сайта с целью увеличения конверсии, продаж с сайта.

Нужен специалист с опытом работы по аналитике/аудиту/доработкам именно по данной тематике.

Стандартные ошибки: нет федерального номера, не все проекты просчитаны по смете мы видим сами и они в процессе устранения.

Нужен качественный глубокий анализ, который действительно даст результат после устранения ошибок.