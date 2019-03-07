Тестирование сайта

Тестирование сайтовЗакрыт24 заявки227 просмотров
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Нужно проверить юзабилити и тех сторону сайта. 

1 Проверить сайт во всех браузерах, устройствах, на различных разрешениях экрана, зафиксировать все проблемы.

2 Проверить на работоспособность все кнопки на сайте. Создать заказ.  

3 Также нужен исполнитель который сможет ежедневно отслеживать позиции сайта по нескольким запросам.

Просьба присылать стоимость ваших услуг отдельно по каждому из 3 пунктов.

5 лет назад
Wweb
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
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