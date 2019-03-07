Тестирование сайта

Нужно создать рабочий аккаунт, техническое задание отправлю в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проверить юзабилити и тех сторону сайта.
1 Проверить сайт во всех браузерах, устройствах, на различных разрешениях экрана, зафиксировать все проблемы.
2 Проверить на работоспособность все кнопки на сайте. Создать заказ.
3 Также нужен исполнитель который сможет ежедневно отслеживать позиции сайта по нескольким запросам.
Просьба присылать стоимость ваших услуг отдельно по каждому из 3 пунктов.
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