Нужно создать аккаунт google cloud

1) Нужно провести seo-аудит сайта [url=https://adplayer.pro]adplayer.pro[/url] с последующим планом по улучшению. 2) SEO-специалист обязательно должен иметь опыт продвижения сайтов в англоязычных странах. 3) Сразу указывайте плиз сроки и стоимость аудита Более конкретное задание будет выслано при обсуждении. Заранее спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, нужно создать аккаунт, ТЗ скину в личку или на почту
- Похожие заказы
- Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Оптимизировать сайт [url=https://docs.google.com/document/d/1BAtTk5Oi7MVZKIvFFLDAiaKh_X6aFHGg4Smpee0g3Ng/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1BAtTk5Oi7MVZKIvFFLDAiaKh_X6aFHGg4Smpee0g3Ng/edit?usp=sharing[/url] От вас сроки и бюджетЗавершен5 лет назад
- $10
Нужно создать и верифицировать аккаунт на самом надежном кошельке для криптовалюты Blockchain.com.Это не казино,не ставки,здесь все гораздо прозрачнее.Верификация будет проходить от нескольких минут до нескольких дней,как только ваш аккаунт ее пройдет и вы дадите мне ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть простой лендинг, нужно оптимизировать его по PageSpeed Insights и подключить к форме гугл капчу. Желательно сделать уже сегодня, максимум до завтра. Указывайте пожалуйста цену, которую хотите за эту работуТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо провести технический аудит сайта, убрать действующие ошибки, прописать мета-теги. В настоящий момент сайт работает на 77 %. Среди проблем: 1) зеркало сайта основной - trubatec-rus.ru , 2) перевести сайт на https , 3) сгенерировать карту сайта XML, загрузить в ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны исполнители которые проведут два вида аудита - юзабилити и технический по таким пунктам: - Проверить сайт во всех браузерах, устройствах, на различных разрешениях экрана, зафиксировать все проблемы. - Проверить на работоспособность все кнопки на сайте. Зарегистрироваться на сайте, ...Завершен5 лет назад
Нужен тестировщик или другой специалист, который сможет найти БАГ, ФИЧУ в одной из социальных сетей (приложение, игра). Бонус который по логике можно получать один раз, умудряются активировать несколько раз.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно установить защиту от ботов на сайтеТестирование сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Необходимо произвести тестирование небольшого веб-приложения с отчётами. Срок исполнения 1-2 дней. Работа на пару часов. Тз скину в личку.Закрыт5 лет назад
Надо протестировать форму регистрации на сайтеЗавершен5 лет назад