Нужно создать аккаунт google cloud

$25
Тестирование сайтовЗавершен38 заявок437 просмотров
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Всем привет, нужно создать аккаунт, ТЗ скину в личку или на почту

5 лет назад
Grosstraktor
Владимир 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$25
1 день
приятно работать с Натальей, быстро поняла тз и сразу же приступила к работе! рекомендую!
Всё прошло хорошо, Владимир всё подробно объяснил, был всегда на связи, оперативно оплатил.
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