SEO-аудит сайта

Тестирование сайтовЗакрыт12 заявок186 просмотров
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1) Нужно провести seo-аудит сайта adplayer.pro с последующим планом по улучшению.

2) SEO-специалист обязательно должен иметь опыт продвижения сайтов в англоязычных странах. 

3) Сразу указывайте плиз сроки и стоимость аудита

Более конкретное задание будет выслано при обсуждении.

Заранее спасибо!

5 лет назад
guest_15518674086381
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад