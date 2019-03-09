Оптимизировать сайт

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Оптимизировать сайт https://docs.google.com/document/d/1BAtTk5Oi7MVZKIvFFLDAiaKh_X6aFHGg4Smpee0g3Ng/edit?usp=sharing

От вас сроки и бюджет 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Спасибо за хорошее сотрудничество. Понятно поставленная задача. Оплата моментальная. Рекомендую! Супер!Отличная работа.Очень рад,что удалось поработать.Выполнение быстрое, к правкам Владимир относился внимательно и уважительно.Рекомендую именно его. Буду продолжать с ним работать!
Все ок