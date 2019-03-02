Нужна помощь по юзабилити для сервиса

Сервис делается, готового ничего нет. Но встала проблема.

Сервис - отложенная публикация в соцсетях. Там есть редактор. В редакторе можно сразу же задать размеры.

1. Сейчас возможность задать размеры сделано криво, непонятно.

2. Непонятно что делать, если у человека есть своя графика.

Нужно сделать прототип этой страницы, только серединная часть, без бокового и верхнего меню.