Тестировщик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок285 просмотров

Добрый день!

Вебстудия ищет тестировщика сайтов.

Суть в том, чтобы не клиент искал баги в нашей работе, а они находились бы до сдачи проекта.

Отдел контроля качества можно сказать. Стабильный оклад!!!

Требования:

- Знание основ css, html

- адекватность, обучаемость, общительность

- работа удалённая, иметь стабильный онлайн.

- Знание CMS Битрикс1С, Wordpress, Drupal, Joomla хотябы на начальном уровне будет +.

Обязанности:

- Выявление ошибок

- Постановка задач (описать ошибку, приложить всю необходимую информацию)

- Проконтролировать выполнение заданий

- Контроль ф-циональности по ТЗ (читаем, что хотел заказчик и проверяем, всё ли выполнено).

Оплата - по результатам собеседования.

CSSDrupalHTMLJoomlaWordPress
11 лет назад
DimmaDi
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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