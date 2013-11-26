полный аудит и внедрение сайт gid-stroy63.ru проверка юзабилити сравнение с канкурентами если нужно внесение изменений
Тестировщик
Добрый день!
Вебстудия ищет тестировщика сайтов.
Суть в том, чтобы не клиент искал баги в нашей работе, а они находились бы до сдачи проекта.
Отдел контроля качества можно сказать. Стабильный оклад!!!
Требования:
- Знание основ css, html
- адекватность, обучаемость, общительность
- работа удалённая, иметь стабильный онлайн.
- Знание CMS Битрикс1С, Wordpress, Drupal, Joomla хотябы на начальном уровне будет +.
Обязанности:
- Выявление ошибок
- Постановка задач (описать ошибку, приложить всю необходимую информацию)
- Проконтролировать выполнение заданий
- Контроль ф-циональности по ТЗ (читаем, что хотел заказчик и проверяем, всё ли выполнено).
Оплата - по результатам собеседования.
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