Тестировщик ПО требуется (Украина, девушка)

Зачастую не хватает времени и чувства терпения тестировать то что приготовил фрилансер по заданию. Сдают очень сырые вещи и на лицо отличающиеся от того что показывал в задаче. Нужно "бить их лопатой" и заставлять доделывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязательные требования:
- Пол: женский
- Возраст: до 30 лет.
- Знание веб-технологий, опыт работы ТЕСТЕРОМ в сфере веб-технологий (тестирование веб-сайтов, веб интерфейсов различного рода систем).
- Работа ВНЕ офиса, удаленное тестирование.
- Полный рабочий день с 9:00 до 18:00.
Преимущество КИЕВЛЯНКАМ.
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