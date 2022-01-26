Удалить бэкдор filesman на сайте Битрикс

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки665 просмотров
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Добрый день, коллеги!

В адрес моего сервера поступила жалоба:

"Наши журналы показывают, что на вашем сайте размещен вредоносный контент на _.__.___.___, доступный по следующим URL-адресам:___________"

Нужна помощь в поиске и устранении уязвимости и вредоносного кода на сайте.

Сайт на Битриксе.

Запустил проверку на сервере:

Обнаружен бэкдор filesman

2 года назад
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад