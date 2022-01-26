Удалить бэкдор filesman на сайте Битрикс

Протестировать саит QA тестирование
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Добрый день, коллеги!
В адрес моего сервера поступила жалоба:
"Наши журналы показывают, что на вашем сайте размещен вредоносный контент на _.__.___.___, доступный по следующим URL-адресам:___________"
Нужна помощь в поиске и устранении уязвимости и вредоносного кода на сайте.
Сайт на Битриксе.
Запустил проверку на сервере:
Обнаружен бэкдор filesman
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