Доработать сайт

Тестирование сайтовЗакрыт15 заявок727 просмотров
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Всем привет мне нужно доработать сайт https://oblok.ru/ . Я его купил у прежнего владельца, но мне нужно его доработать. Хочу поменять шапку сайта на тематическую и подвал. Также нужно провести анализ сайта. 

2 года назад
dima741
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад