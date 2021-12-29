Добрый день! Нужно почистить сайт от вируса. Сайт сделан давно на joomla. Сейчас отключен, так как сайт начинает делать рассылку, хостинг отключает его. Напишите ваш опыт, стоимость. Для анализа работы - вышлю доступы.
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Всем привет мне нужно доработать сайт https://oblok.ru/ . Я его купил у прежнего владельца, но мне нужно его доработать. Хочу поменять шапку сайта на тематическую и подвал. Также нужно провести анализ сайта.
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