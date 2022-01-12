Аудит сайта

Всем привет мне нужно доработать сайт [url=https://oblok.ru/]https://oblok.ru/[/url] . Я его купил у прежнего владельца, но мне нужно его доработать. Хочу поменять шапку сайта на тематическую и подвал. Также нужно провести анализ сайта.