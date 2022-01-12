Аудит сайта

Здравствуйте, нужно протестировать простенький сайт. Пункты по тестированию пришлю отдельно
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Добрый день хотим сделать у вас аудит ссайта bustrayytka.com
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