Удалить вирус

Тестирование сайтовЗавершен5 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хакнули сайт и поставили вирус

Срочно требуется оживить сайт! Сайт взломали и теперь там вирус сидит.

13 лет назад
gogim
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SANR
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа сделана давненько. Всё чётко. 10 минут и на сайте нет вируса. Продолжаем работать!
Отличный заказчик. Оплата моментальная.