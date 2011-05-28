Протестировать 3 сайта на безопасность.

Тестирование сайтовЗакрыт7 заявок160 просмотров
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Необходимо протестировать 3 сайта на безопасность.

С вас сроки и цена.

13 лет назад
sspy
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад