Вредоносный код

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Яндекс говорит что сайт может угрожать безопасности компьютера. Якобы обнаружен вредоносный код. Надо найти этот код и удалить.

13 лет назад
Odessey
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
С поставленной задачей Александр справился на отлично. Главное быстро и качественно и без лишних эмоций. Дал несколько дельных советов во избежании подобных проблем в дальнейшем. В будущем с проблемами сначала к Александру. Большое спасибо.
Четко поставленная задача, после выполнения быстро переведенные деньги. Приятное сотрудничество.