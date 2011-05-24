Удалить вирус на Joomla

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Здравствуйте.

Есть Joomla 1.5, на ней поселился вирус.

Его необходимо удалить и настроить защиту.

Чем быстрее тем лучше.

Спасибо.

Joomla
13 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад