Уменьшить чрезмерную нагрузку на сервер. OpenCart

Нужно сделать подробный письменный анализ сайта (юзабилити) almaty.onclinic.kz По расположению элементов, что нужно изменить, что убрать, что добавить. По размеру кнопок и дизайну. Наша цель - максимально повысить юзабилити сайта, сделать удобный сайт для посетителей. Чтобы ...
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Ищу человека который сможет понизить нагрузку на сервер, и все настроить как нужно! Сайт написан на OpenCart Уже 5 день как мне хостинг отсылает такое сообщение (
Напоминаем, что Ваш аккаунт levon22 систематически оказывает чрезмерную нагрузку на сервер.
Нагрузка на CPU характеризует суммарное время, затраченное процессорами сервера на обработку процессов аккаунта.
Нагрузка на MySQL характеризует суммарное время, затраченное на обработку запросов к базам данных аккаунта.
Информацию по нагрузке за прошедшие дни и ограничения тарифных планов Вы можете посмотреть в панели управления: https://cp.timeweb.ru/loading/ (в новой версии панели управления: https://cp2.timeweb.ru/loading/#/table).
Ранее вам направлялись уведомления о необходимости снижения нагрузки, оказываемой аккаунтом. Так как нагрузка не была снижена в установленные сроки, дальнейшее обслуживание Вашего аккаунта на прежних условиях невозможно.
В настоящий момент мы можем предложить Вам следующие варианты дальнейшего размещения:
- Аренда выделенного сервера.
Техническое решение предполагает размещение Ваших проектов на отдельном физическом сервере. При аренде сервера с услугой нашего администрирования все задачи обеспечения работоспособности веб-сервера выполняются нашими инженерами, с Вашей точки зрения процесс управления аккаунтом не изменится; перенос аккаунта на выделенный сервер мы осуществляем в автоматическом режиме.
На выделенном сервере отсутствуют ограничения по нагрузке. Также размещение на выделенном сервере исключает возможность влияния работы других аккаунтов на стабильность работы Ваших проектов.
Доступные варианты аренды представлены по ссылке: http://timeweb.ru/services/dedicate-server/
- Аренда виртуального сервера (VDS).
В рамках услуги VDS предоставляется виртуальный персональный сервер, администрированием которого вам придётся заниматься самостоятельно. Техническая поддержка по администрированию VDS не предоставляется, перенос сайтов в этом случае Вам также необходимо производить своими силами. Также необходимо учитывать, что на VDS единовременно выделяется значительно меньше вычислительных мощностей, чем на серверах виртуального хостинга. Преимуществом подхода является гибкость в настройке, возможность установки нестандартного ПО, возможность оперативного изменения конфигурации VDS в процессе работы. Также отсутствуют ограничения по нагрузке, что даёт возможность развития проектов без опасения блокировки из-за создаваемой нагрузки.
Подробное описание услуги представлено здесь: http://help.timeweb.ru/vds/
Заказать VDS можно здесь: http://timeweb.ru/services/vds/
Вам необходимо в течение дня сообщить нам о своём решении. В противном случае, если в дальнейшем будет наблюдаться повышенная нагрузка, в соответствии с регламентом о предоставлении услуг, мы будем вынуждены приостановить работу сайтов аккаунта.
Получить консультацию по данному вопросу Вы можете в рамках текущего обращения системы обратной связи.
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