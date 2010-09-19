Юзабилити анализ сайта для Настенко Роман (Aristo)

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки235 просмотров
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Необходимо провести юзабилити анализ сайта, дать рекомендации касательно целей и концепции сайта.

Также необходимо перепроектировать главную страницу для улучшения конверсии и лучшего понимания пользователями концепции и целей сайта.

13 лет назад
Nomak
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Aristo
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад
$120
6 дней
Полученные рекомендации заставили перечитать их несколько раз, потом много думать. Всё четко и по делу. Большое спасибо и за анализ и за разъяснения.
Все ОК.
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