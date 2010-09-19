Юзабилити анализ сайта для Настенко Роман (Aristo)

1 сайт. Главная страница - чистая при загрузки через браузер. В яндексе проиндексирован. Title "Hacked By AHG Crew [Albanian Hackers Group]".Система на месте, бд - вроде тоже. 2 сайт. Постоянно цепляет вирусы. Вытираем вручную, через несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести юзабилити анализ сайта, дать рекомендации касательно целей и концепции сайта.
Также необходимо перепроектировать главную страницу для улучшения конверсии и лучшего понимания пользователями концепции и целей сайта.
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