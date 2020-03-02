Перевести речь с видео в текст

Добрый день Необходим человек который напишет субтитры на английском языке к видио (на английском языке) на тему финансовых технологий. видио расположено здесь: [url=https://drive.google.com/file/d/1xhVcGdY1tLXxUXYBPINDWpWCnV97U0yq/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1xhVcGdY1tLXxUXYBPINDWpWCnV97U0yq/view?usp=sharing[/url] 1) Взгляните на видио ( 5 минут) и определитесь понимаете ли вы о чем там ...